تشافي: إشبيلية المرشح الأول للفوز بالدوري الأوروبي.. ورأيت ريال مدريد في كل ألوانه

الخميس، 17 مارس 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن صعوبة الفوز الذي حققه الفريق في ملعب مضيفه جالاتا سراي التركي بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من الصعب للغاية الفوز هنا. يجب أن تكون دقيقا للغاية".

وأضاف "لقد فهمناهم جيدا وبصورة أفضل من مباراة الذهاب. كان يجب أن نختار اللحظة التي ينقسم خلالها خط الوسط وتظهر الثغرة، فنختار الرجل الخالي ونمرر إليه".

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وأوضح "لقد أدينا بشكل رائع، وخلقنا الكثير من الفرص وكنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع تشافي "أنا سعيد للغاية اليوم. كان لدينا الصبر والشخصية والنضج رغم تلقينا الهدف الأول في هذا الملعب".

وعن الأجواء في ملعب جالاتا سراي قال المدرب الكتالوني: "واحد من أكثر الملاعب التي مررت بها في مسيرتي إثارة للإعجاب".

ورفض تشافي التقليل من أهمية الدوري الأوروبي قائلا: "كان الفوز مهما اليوم. نريد الذهاب لأبعد نقطة ممكنة".

ورغم ذلك رفض اعتبار برشلونة المرشح الأول، قائلا: "أرى إشبيلية أقرب للفوز باللقب من برشلونة".

وألقى المدرب الضوء على بيدري صاحب التعادل الرائع، حيث قال: "كان هدفا جميلا للغاية. إنه يستحق الكثير من المديح الذي لا يمكنني قوله، فهو قادر على صناعة الفارق واختراق الخصوم".

أما عن مواجهة العشرين من مارس في الكلاسيكو ضد ريال مدريد قال تشافي: "ربما أتت في توقيت جيد لنا ولكن هذا لا يعني أي شيء لأني رأيتهم في كل الألوان. مباراة الأحد ستكون صعبة للغاية".

وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، رفقة لايبزيج وبراجا وأتالانتا ورينجرز.

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