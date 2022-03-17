بيدري: مقارنة هدفي مع ميسي؟ سجل أهدافا أفضل.. وبرشلونة المفضل للفوز بالدوري الأوروبي

رفض بيدري لاعب برشلونة مقارنة هدفه الرائع الذي سجله ضد جالاتا سراي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بتلك الأهداف التي كان يسجلها ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي.

بيدري النادي : برشلونة

وسجل بيدري هدفا رائعا بعدما أسقط مدافعين من جالاتا سراي أرضا وسدد بسهولة في الشباك.

وتحدث بيدري عقب المباراة التي فاز بها برشلونة بهدفين لهدف قائلا: "لا أتذكر هدفي، علي مشاهدته مرة أخرى".

وواصل "من الجنوني مقارنة نفسي مع ميسي، أمر جنوني".

وأكمل "ميسي بالتأكيد سجل أهدافا أجمل".

وتابع اللاعب الإسباني حديثه مشيدا بملعب ترك تيليكوم آرينا معقل جالاتا سراي وقال: "لم ألعب أبدا في ملعب بهذا الضغط كان الأمر مذهل".

وعن الفوز بالدوري الأوروبي قال: "بالنسبة لي نحن المفضلون للفوز باللقب".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "علينا أن نركز على كل مباراة ولنرى ماذا سيحدث في القرعة لكن نعم أعتقد أننا المرشحون للفوز بالدوري الأوروبي وسنبذل قصارى جهدنا".