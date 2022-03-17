دوري المؤتمر الأوروبي - تأهل ليستر سيتي ومارسيليا وأيندهوفن لربع النهائي.. ومفاجأة نرويجية

حصد ليستر سيتي الإنجليز ي ومارسيليا الفرنسي وأيندفوهن الهولندي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وكرر مارسيليا تفوقه على بازل السويسري بنتيجة 2-1 على ملعب سان جاكوب بارك معقل الأخير، ليتأهل بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وأهدر المغربي أمين حاريث ركلة جزاء لفريق الجنوب الفرنسي في الدقيقة 35.

وسجل دان ندوي هدف التقدم في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وقاد التركي جينيكز أوندر مارسيليا للتفوق في مجموع المباراتين بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، فالنتين رونجيه هدف الفوز القاتل وحسم بطاقة التأهل.

ستاد رين × ليستر سيتي

وعاد ويسلي فوفانا مدافع الثعالب الإنجليزية من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته في أغسطس 2021، ليسجل هدفا قاد به فريقه لربع النهائي من الأراضي الفرنسية.

فوفانا لم يخض أي مباراة منذ إصابته قبل انطلاق الموسم، ليبدأ اليوم لأول مرة بقميص الثعالب الموسم الجاري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليستر سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب كينج باور ستيديوم.

وتقدم رين أولا عن طريق بنجامين بوريجايد في الدقيقة الثامنة.

وسجل فوفانا هدف التعادل في الدقيقة 51، هدف هو الأول له منذ ديسمبر 2019.

ورغم أن فلافين تايه سجل هدف رين الثاني في الدقيقة 76 إلا أنه لم يكن كافيا ليتأهل الثعالب لربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأصبح ليستر سيتي أول فريق إنجليزي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم دوري المؤتمر الأوروبي.

كوبنهاجن × أيندهوفن

ورغم انتهاء مباراة الذهاب في هولندا بالتعادل 4-4 بين الفريقين، إلا أن الفريق الهولندي عرف كيفية التأهل بالفوز 4-0 في الدنمارك.

سجل إرين زاهافي ثنائية في الدقيقتين 10 و79، فيما سجل ماريو جوتزة هدفا في الدقيقة 38.

وأنهى الإنجليزي نوني مادوك اللقاء بهدف رابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

حاصدا ثالث بطاقات التأهل لربع النهائي.

ألكمار × بودوجليمت

وأصبح بودوجليمت أول نادٍ نرويجي يتأهل لربع نهائي بطولة أوروبية في القرن الحالي بعدما حصد بطاقة التأهل على حساب ألكمار الهولندي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وانتهى الوقت الأصلي بتفوق ألكمار بنتيجة 2-1 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

واستطاع الأيسلندي ألفونس سامبستد لخطف هدف التأهل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.