دوري المؤتمر الأوروبي - تأهل ليستر سيتي ومارسيليا وأيندهوفن لربع النهائي.. ومفاجأة نرويجية

الخميس، 17 مارس 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا - ليستر سيتي

حصد ليستر سيتي الإنجليز ي ومارسيليا الفرنسي وأيندفوهن الهولندي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وكرر مارسيليا تفوقه على بازل السويسري بنتيجة 2-1 على ملعب سان جاكوب بارك معقل الأخير، ليتأهل بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وأهدر المغربي أمين حاريث ركلة جزاء لفريق الجنوب الفرنسي في الدقيقة 35.

وسجل دان ندوي هدف التقدم في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وقاد التركي جينيكز أوندر مارسيليا للتفوق في مجموع المباراتين بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، فالنتين رونجيه هدف الفوز القاتل وحسم بطاقة التأهل.

Image

ستاد رين × ليستر سيتي

وعاد ويسلي فوفانا مدافع الثعالب الإنجليزية من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته في أغسطس 2021، ليسجل هدفا قاد به فريقه لربع النهائي من الأراضي الفرنسية.

فوفانا لم يخض أي مباراة منذ إصابته قبل انطلاق الموسم، ليبدأ اليوم لأول مرة بقميص الثعالب الموسم الجاري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليستر سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب كينج باور ستيديوم.

وتقدم رين أولا عن طريق بنجامين بوريجايد في الدقيقة الثامنة.

وسجل فوفانا هدف التعادل في الدقيقة 51، هدف هو الأول له منذ ديسمبر 2019.

ورغم أن فلافين تايه سجل هدف رين الثاني في الدقيقة 76 إلا أنه لم يكن كافيا ليتأهل الثعالب لربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأصبح ليستر سيتي أول فريق إنجليزي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم دوري المؤتمر الأوروبي.

كوبنهاجن × أيندهوفن

ورغم انتهاء مباراة الذهاب في هولندا بالتعادل 4-4 بين الفريقين، إلا أن الفريق الهولندي عرف كيفية التأهل بالفوز 4-0 في الدنمارك.

سجل إرين زاهافي ثنائية في الدقيقتين 10 و79، فيما سجل ماريو جوتزة هدفا في الدقيقة 38.

Image

وأنهى الإنجليزي نوني مادوك اللقاء بهدف رابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

حاصدا ثالث بطاقات التأهل لربع النهائي.

Image

ألكمار × بودوجليمت

وأصبح بودوجليمت أول نادٍ نرويجي يتأهل لربع نهائي بطولة أوروبية في القرن الحالي بعدما حصد بطاقة التأهل على حساب ألكمار الهولندي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وانتهى الوقت الأصلي بتفوق ألكمار بنتيجة 2-1 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

واستطاع الأيسلندي ألفونس سامبستد لخطف هدف التأهل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

ويسلي فوفانا ليستر سيتي دوري المؤتمر الأوروبي مارسيليا أيندهوفن
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - أخطأ رهان تشافي.. إشبيلية يغادر بطولته المفضلة على يد وست هام تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة تعرف على المتأهلين لـ ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة دوري المؤتمر الأوروبي - رأسية أبراهام تحسم تأهلا قاتلا لـ روما في مباراة "إيقاف البترول" والـ107 دقيقة والطرد.. إيفرتون ينتصر على نيوكاسل تشافي: إشبيلية المرشح الأول للفوز بالدوري الأوروبي.. ورأيت ريال مدريد في كل ألوانه بيدري: مقارنة هدفي مع ميسي؟ سجل أهدافا أفضل.. وبرشلونة المفضل للفوز بالدوري الأوروبي بمشاركة مصطفى محمد.. الرائع بيدري يقود برشلونة لدك جحيم جالاتا سراي والتأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - أخطأ رهان تشافي.. إشبيلية يغادر بطولته المفضلة على يد وست هام 16 دقيقة | أوروبا
تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 18 دقيقة | أوروبا
تعرف على المتأهلين لـ ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 35 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - رأسية أبراهام تحسم تأهلا قاتلا لـ روما 35 دقيقة | أوروبا
في مباراة "إيقاف البترول" والـ107 دقيقة والطرد.. إيفرتون ينتصر على نيوكاسل 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: إشبيلية المرشح الأول للفوز بالدوري الأوروبي.. ورأيت ريال مدريد في كل ألوانه 58 دقيقة | أوروبا
"عذرا لإيقاف لعبتكم الجميلة".. قصة الاقتحام الثاني في ملاعب الدوري الإنجليزي ساعة | تقرير في الجول
بيدري: مقارنة هدفي مع ميسي؟ سجل أهدافا أفضل.. وبرشلونة المفضل للفوز بالدوري الأوروبي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة