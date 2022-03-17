الأهلي يطلق متجره الإلكتروني

أعلن الأهلي إطلاقه لمتجره الإلكتروني لبيع المنتجات الخاصة بالنادي وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن انطلاق التشغيل التجريبي للمتجر خلال أيام.

ونشر الأهلي فيديو يظهر فيه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وحسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى بعض من الأعضاء للترويج للمتجر.

نسر في كل مكان مش بس شعار.. انطلاق التشغيل التجريبي خلال ايام لمتجر النادي الأهلي الرسمي اللي هتلاقوا عليه كل المنتجات الخاصة بنادينا 🦅#نسر_في_كل_مكان pic.twitter.com/KH0Wh2LMTu — Al Ahly Official Store (@alahlystore) March 17, 2022

ولم يحدد المارد الأحمر عن موعد افتتاح المتجر بشكل رسمي بعد.

ومن ناحية آخرى، يستعد الأهلي غدا الجمعة لملاقاة المريخ السوداني على ملعب We السلام، في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي. (طالع سيناريوهات التأهل)