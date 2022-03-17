الأهلي يطلق متجره الإلكتروني

الخميس، 17 مارس 2022 - 22:11

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي إطلاقه لمتجره الإلكتروني لبيع المنتجات الخاصة بالنادي وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن انطلاق التشغيل التجريبي للمتجر خلال أيام.

ونشر الأهلي فيديو يظهر فيه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وحسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى بعض من الأعضاء للترويج للمتجر.

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ولم يحدد المارد الأحمر عن موعد افتتاح المتجر بشكل رسمي بعد.

ومن ناحية آخرى، يستعد الأهلي غدا الجمعة لملاقاة المريخ السوداني على ملعب We السلام، في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي. (طالع سيناريوهات التأهل)

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