اسكواش - نوران جوهر تتوج بلقب بلاك بول على حساب نور الشربيني

حصدت نوران جوهر لقب نسخة 2022 من بلاك بول لاسكواش بالفوز على نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران بشوطين بنتيجة 17-15 و11-8 وانحسبت الشربيني في الشوط الثالث بسبب تأثرها بالإصابة لتستغرق المباراة 33 دقيقة.

وخسرت نور الشربيني إمكانية حصد اللقب الثالث على التوالي إذ تعد حاملة لقب آخر نسختين من المسابقة المقامة في نادي بلاك بول في مصر.

وتعد نوران رابع مصرية تحقق اللقب بعد رنيم الوليلي في 2019 وهانيا الحمامي في 2020 ونور الشربيني بطلة آخر نسختين.

An absolute mammoth of a first game here in the CIB @BlackBallSquash final 💥 At 15-15, this one is anyone's for the taking!@noursherbini ⚔️ @NouranGohar pic.twitter.com/SLWjzsTMV7 — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 17, 2022

وفي مشوارها تفوقت نوران على الاسكتلندية ليسا أتيكين والأمريكية أوليفيا فيتشير والإنجليزية سارة بيري النيوزلاندية جويل كينج للوصول للنهائي.

وضمنت نوران جوهر الصعود إلى قمة التصنيف العالمي بداية من شهر أبريل المقبل.

ويأتي ذلك بعد سيطرة نور الشربيني على الصدارة لمدة 17 شهرا على التوالي.