بمشاركة مصطفى محمد.. الرائع بيدري يقود برشلونة لدك جحيم جالاتا سراي والتأهل لربع النهائي

اقترب جالاتا سراي من ملامسة الحلم في ملعبه الملقب بالجحيم ولكنه استفاق على هدف رائع للغاية من بيدري قاد حملة برشلونة للفوز والتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على جالاتا سراي في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول في إياب دور الـ16 من الدوري التركي.

وبذلك يتأهل برشلونة لربع النهائي بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها في الشوط الثاني بدلا من بافيتيمبي جوميس في الدقيقة 62.

افتتح ماركاو أهداف المباراة في الدقيقة 29 برأسية قوية.

وأدرك بيدري التعادل في الدقيقة 37 بعدما أسقط مدافعين من جالاتا سراي أرضا وسدد بسهولة في الشباك ليسجل هدفا رائعا.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج هدف الفوز لبرشلونة برأسية في الدقيقة 49.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس كبير من قبل جالاتا سراي وانفرد جوميس بالمرمى لكن تسديدته شتتها جوردي ألبا في الثانية الأخيرة.

ورد عليه فرينكي دي يونج بانفراد تام بعدما ضرب مصيدة التسلل لكن تسديدته اليسارية ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 28 ومن ركلة ركنية من الناحية اليمنى حولها ماركاو برأسية قوية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم جالاتا سراي.

ومن هجمة منظمة تسلم بيدري الكرة داخل منطقة الجزاء وأسقط مدافعين من جالاتا سراي أرضا وسدد بسهولة في الشباك ليعلن عن تعادل برشلونة.

وكاد أوباميانج يسجل هدفا ثانيا لكن رأسيته ارتطمت في العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 49 تألق إيناكي بينا حارس جالاتا سراي أمام تسديدتين من سيرجيو بوسكيتس وبيدري وعادت الكرة لدي يونج الذي أرسل عرضية قابلها أوباميانج برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبلوجرانا.

وتوقفت المباراة بعد ذلك بسبب إلقاء جماهير جالاتا سراي للزجاجات على أرضية الملعب.

حاول جالاتا سراي فيما تبقى تهديد مرمى برشلونة لكنه لم ينجح لتنتهي المباراة بفوز البلوجرانا بهدفين لهدف.