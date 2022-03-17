الدوري الأوروبي - أتالانتا ورينجرز وبراجا إلى ربع النهائي

الخميس، 17 مارس 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

روسلان مالينوفسكي - أتالانتا

تمكن أتالانتا الإيطالي من إقصاء مضيفه باير ليفركوزن الألماني بالفوز عليه بهدف نظيف في إياب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، بعد أن فاز ذهابا 3-2 في بيرجامو.

وتلقت صفوف أتالانتا ضربة مبكرة بإصابة المدافع رافاييل تولوي وخروجه في الدقيقة العاشرة ليأتي بيرات دجيمسيتي بدلا منه، إلا أن الفريق الإيطالي حجز تذكرة عبوره لدور الثمانية وأكدها بهدف جيريمي بوجا في الدقيقة 91.

على الناحية الأخرى عاد رينجرز الاسكتلندي بخسارة غير كافية لإقصائه من أراضي النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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تقدم ميريكو إيفانيتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 10، بينما تعادل رايان كينت لصالح رينجرز في الدقيقة 56، إلا أن الفاردو بن محمد مهاجم جزر القمر سجل هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

بذلك تستمر مغامرة الفريق الاسكتلندي الذي أقصى بوروسيا دورتموند الألماني من الدور السابق، حيث فاز ذهابا على النجم الأحمر بثلاثية نظيفة.

على الناحية الأخرى مر براجا البرتغالي من أراضي مضيفه موناكو الفرنسي بتعادل آخر، بهدف لكل فريق.

تقدم أبيل رويز للضيوف في الدقيقة 20، بينما تعادل أكسيل ديساسي في الدقيقة 91.

التعادل كان كافيا، نظرا لفوز براجا ذهابا في البرتغال بهدفين دون رد.

بذلك ينضم أتالانتا ورينجرز وبراجا إلى برشلونة ولايبزيج في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بانتظار الفائزين من أينتراخت فرانكفورت وريال بيتيس، وليون وبورتو، ووست هام وإشبيلية.

وتأهل لايبزيج مباشرة بعد استبعاد خصمه سبارتاك موسكو ضمن العقوبات الموقعة بحرمان الفرق الروسية من المشاركة.

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