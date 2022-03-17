مأساة يوفنتوس.. تشكيل فياريال الذي أقصاه بتكلفة أقل من فلاهوفيتش

الخميس، 17 مارس 2022 - 21:27

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

تلقى يوفنتوس الإيطالي خسارة مؤلمة على يد فياريال الإسباني بثلاثية نظيفة كلفته الإقصاء من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، استمرارا لسلسلة الفشل في البطولة الأوروبية مؤخرا.

وتأتي هذه لتكون المرة الرابعة على التوالي التي تشهد خروج يوفي على يد فريق أقل على الورق، بعد أياكس مع ماسيميليانو أليجري وليون مع ماوريسيو ساري وبورتو مع أندريا بيرلو وأخيرا فياريال مع أليجري مرة أخرى.

ووفقا للحسابات التي أجراها موقع توتو ميركاتو ويب، فإن تشكيل فياريال الأساسي الذي واجه يوفنتوس قد كلف ناديه 53.4 مليون يورو، أي أقل من صفقة واحدة أجراها يوفنتوس.

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ضمن هذه الصفقات يأتي أرتور ميلو الذي انضم من برشلونة مقابل 76 مليون يورو، ولكن كان هذا في صفقة تبادلية ذهب بمقتضاها ميرالم بيانيتش إلى برشلونة.

آخر صفقات يوفنتوس الكبرى كان دوسان فلاهوفيتش القادم من فيورنتينا مقابل 81.6 مليون يورو في يناير الماضي، بينما يتصدر ماتيس دي ليخت قائمة الأغلى بـ85.5 مليون يورو ثمن انتقاله من أياكس في صيف 2019.

ووفقا لسكاي سبورت إيطاليا فإن تكلفة قائمة يوفنتوس بما فيها الرواتب قد تجاوزت 300 مليون يورو، مقابل 125 مليون يورو لقائمة فياريال.

وكان أرنوت دانجوما هو أغلى صفقات فياريال، حيث كلف النادي 24 مليون يورو.

وإليكم تكلفة تشكيل فياريال:

جيرونيمو رولي – من ريال سوسيداد مقابل 5 مليون يورو

سيرج أورييه – مجانا

باو توريس – ناشئ فياريال

راؤول ألبيول – من نابولي مقابل 4 مليون يورو

بيدرو إستوبينان – من واتفورد مقابل 16.4 مليون يورو

ييريمي بينو – انضم في عمر 14 عاما من لاس بالماس

داني باريخو – من فالنسيا مقابل 2 مليون يورو

إتيان كابو – من واتفورد مقابل 2 مليون يورو

مانو تريجيروس – انضم ناشئا من مورسيا

حيوفاني لو سيلسو – إعارة من توتنام

أرنوت دانجوما – من بورنموث مقابل 24 مليون يورو

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