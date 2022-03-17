لوثر ماتيوس: بايرن ميونخ لا يحترم ليفاندوفسكي

الخميس، 17 مارس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

فتح لوثر ماتيوس أسطورة بايرن ميونيخ النار على إدارة الفريق البافاري على خلفية التعامل مع روبرت ليفاندوفسكي نجم ومهاجم الفريق.

وكان هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ خرج اليوم الخميس وأكد أن النادي لن يتعجل في تمديد عقود ثلاثة لاعبين توماس مولر ومانويل نويبر وروبرت ليفاندوفسكي.

وعلق لوثر ماتيوس لـ بيلد الألمانية بخصوص ذلك " إذا لم تتصل بـ ليفاندوفسكي حتى الآن، أجد ذلك عدم احترام".

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وأضاف "ذلك لم يكن يحدث في عهد أولي هونيس وكارل رومينيجه، أنا مندهش من عدم إحراز أي تقدم".

واختتم تصريحاته "يمكن لبايرن أن يعد نفسه محظوظا لأن روبرت ليفاندوفسكي لديه مثل هذه الشخصية الرائعة وهو محترف كامل ولن يترك الفريق".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيح في يونيو 2023 وحتى الآن لا جديد بخصوص مفاوضات التجديد.

وشارك المهاجم البولندي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات في 36 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وصنع 4 آخرين

ويتربع ليفاندوفسكي على قائمة هدافين الدوري الألماني للموسم الحالي برصيد 29 هدف.

وبشكل عام، يحل ليفاندوفسكي ثانيا في قائمة هدافين النادي البافاري عبر التاريخ.

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