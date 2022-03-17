مبابي لاعب شهر فبراير في الدوري الفرنسي

حصد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في الدوري الفرنسي موسم 2021-2022.

وسجل مبابي 4 أهداف وصنع 1 في 4 مباريات بالدوري الفرنسي، مساهما في فوز الفريق في 3 مباريات وخسارة واحدة.

وتلك المرة الثانية في الموسم الجاري التي يحصد فيها المهاجم البالغ 23 عاما جائزة رجل الشهر في الدوري الفرنسي.

وكان مبابي قد حصد الجائزة ذاتها في شهر سبتمبر الماضي، وهو الوحيد الذي حصدها من الفريق الباريسي.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب برصيد 65 نقطة عقب مرور 28 جولة وبفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر أولمبيك مارسيليا.

وسيكون لاعبي Ultimate Team في FIFA 22 على موعد مع كارت جديد خاص باللاعب الفرنسي عقب حصده الجائزة.

وتبلغ طاقة مبابي 94 في مركز المهاجم، وستكون تلك البطاقة التاسعةله في النسخة الحالية.

ومن أجل الحصول على بطاقة مبابي الخاصة سيكون عليك إكمال 11 تحديا.

وسيكون تقييم التحديات الـ 11 كالآتي: (1×84 – 2×85 – 2×86 – 2×87 – 2×88 – 2×89)