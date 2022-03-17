تعادل طلائع الجيش وإيسترن كومباني.. المواجهة السلبية الأولى بين العشري وعبد العال

الخميس، 17 مارس 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - الصور من صفحة النادي الرسمية

عرفت مواجهة إيسترن كومباني وطلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت التعادل السلبي بين الفريقين.

نتيجة تتكرر الموسم الجاري للمرة الرابعة عشر، وللمرة الثانية في الجولة 13 عقب مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا أمس.

نقطة ارتقى بها كل فريق لمركز، الطلائع ووصل للمركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة وللمباراة الخامسة على التوالي دون خسارة.

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بينما ارتقى إيسترن كومباني للمركز السادس عشر برصيد 10 نقاط وللمباراة الخامسة على التوالي دون خسارة أيضا.

مواجهة اليوم كانت الثامنة بين طارق العشري مدرب الطلائع وعلاء عبد العال، والأولى التى تنتهي بينهما بالتعادل السلبي.

التشكيل

قاد الثنائي أحمد أمين "أوفا" والتونسي فراس بن عيفية هجوم إيسترن كومباني.

بينما يعود مهند لاشين لقيادة خط وسط طلائع الجيش بجوار عمرو السيسي.

وصف المباراة

تواجد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في مدرجات ملعب بترسبورت لمشاهدة اللقاء.

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شهدت المباراة 3 تسديدات فقط على حارسي الفريقين طيلة 90 دقيقة.

الأولى في الدقيقة 21 من أحمد سمير جناح الطلائع من خارج منطقة الجزاء وجاءت تسديدته سهلة في يد أحمد بوسكا.

وفي الدقيقة 26 أرسل عبد الرحمن شيكا كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح طلائع الجيش وبعد ارتباك دفاعي وصلت إلى فيكتوري الذي سدد كرة لكنها أعلى العارضة.

وهدد محمد ناصف مرمى بوسكا بتسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 43.

الشوط الثاني لم يشهد أي خطورة محققة بين الفريقين.

في الدقيقة 80 سدد كمال أبو الفتوح مدافع إيسترن كومباني كرة من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

طلائع الجيش إيسترن كومباني في الدوري الدوري المصري
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