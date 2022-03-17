إصابة بنجامين بافار بفيروس كورونا عقب استدعائه لقائمة فرنسا

الخميس، 17 مارس 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

بافار - فرنسا - ألمانيا

أعلن بايرن ميونيخ الألماني إصابة بنجامين بافار بفيروس كورونا.

وكان منتخب فرنسا قد أعلن ضم اللاعب لقائمة الديوك لخوض مواجهتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا الشهر الجاري.

وأوضح البافاري في بيانه "أن اللاعب بحالة جيدة وعزل نفسه في المنزل".

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الظهير الأيمن البالغ 25 عاما شارك الموسم الجاري في 28 مباراة بقميص البافاري وصنع هدفين فقط.

كما حصد 7 ألقاب مع البافاري منذ انضمامه في صيف 2019 قادما من شتوتجارت.

وتوج بافار مع منتخب فرنسا بلقبي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

وبقميص الديوك الفرنسية سجل بافار هدفين في 42 مباراة من بينها أفضل هدف في كأس العالم 2018 الذي هز به شباك الأرجنتين في دور الـ 16.

بنجامين بافار بايرن ميونيخ فرنسا
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