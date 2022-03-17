بشرى للاعبي FIFA 22.. نكونكو أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر فبراير

حصد الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب وسط لايبزج جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في الدوري الألماني.

وكان الفرنسي قد حصد الجائزة في شهر أكتوبر الماضي ليصبح أول لاعب الموسم الحالي يحصد الجائزة مرتين.

نكونكو سجل 5 أهداف في 4 مباريات خاضها بالدوري الألماني، فاز الفريق في 3 وخسر 1.

الفرنسي البالغ 24 عاما الموسم الجاري شارك في 38 مباراة وسجل 26 هدفا وصنع 15 في جميع المسابقات.

وسيكون لاعبي Ultimate Team في FIFA 22 على موعد مع كارت جديد خاص باللاعب الفرنسي عقب حصده الجائزة.

وتبلغ طاقة نكونكو 90 في مركز المهاجم، وستكون تلك البطاقة الثامنة له في النسخة الحالية.

يحتل لايبزج المركز الرابع برصيد 44 نقطة بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر قبل 8 جولات على النهاية.