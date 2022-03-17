تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى بديل.. جوميز وكريم أوغلو يقودان جالاتا سراي ضد برشلونة
الخميس، 17 مارس 2022 - 18:32
كتب : FilGoal
يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه جالاتا سراي لملاقاة برشلونة.
ويواجه برشلونة منافسه جالاتا سراي في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بينهما في ملعب كامب نو.
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيناكي بينا
في الدفاع: باتريك فان أنهولت- فيتكور نيلسون- ماركاو- ساشا بوي
في الوسط: تايلان أنتاليالي- كريم أكتورك أوجلو- بركان كوتلو- ألكسندرو سيكالداو
في الهجوم: بافيتيمبي جوميس- ريان بابل
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