تشكيل الدوري الأوروبي – ثلاثي هجومي ناري لـ برشلونة ضد جالاتا سراي

الخميس، 17 مارس 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بهدف أوباميانج في مرمى بلباو

أعلن تشافي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي مساء اليوم الخميس.

ويواجه برشلونة منافسه جالاتا سراي في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بينهما في ملعب كامب نو.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- إيريك جارسيا- سيرجينو ديست

في الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس

في الهجوم: فيران توريس- بيير إيمريك أوباميانج- أداما تراوري

برشلونة جالاتا سراي الدوري الأوروبي
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