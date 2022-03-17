الدرجة الثانية - الأوليمبي يحتفظ بصدارة مجموعة بحري رغم التعثر

أقيمت اليوم مباريات الجولة 23 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية، حيث سقط المتصدر الأوليمبي على يد المجد السكندري بهدف نظيف.

سجل محمد السعيد هدف المباراة الوحيدة، ليرفع رصيد المجد إلى 35 نقطة.

وتغلب بلدية المحلة على صيد المحلة بهدف نظيف سجله كريم حسن ليرتفع رصيد البلدية إلى 39 نقطة.

وتعادل حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق، حيث تقدم محمد ممدوح للحرس وتعادل شريف أشرف لأبو قير.

وانتصر الزرقا على الرجاء بثلاثية دون رد، سجلها احمد عاشور "هدفين" ووليد بدران ليرتفع رصيد الفريق الفائز إلى 18 نقطة.

وستقام غدا مباراة المصري بالسلوم مع بايونيرز، ويوم السبت يلعب كفر الشيخ مع المنصورة، وأخيرا يلتقي دكرنس مع الحمام يوم الأحد.