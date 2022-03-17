مدرب فاركو: أسوأ شيء حدث ضد البنك الأهلي هو التعادل

الخميس، 17 مارس 2022 - 17:54

كتب : محمود عزت

نونو ألميدا - فاركو

أبدى نونو ألميدا المدير الفني لفاركو سعادته بأداء فريقه في مباراته الأولى تحت قيادته أمام البنك الأهلي لكنه أعرب عن استيائه من التعادل.

وتعادل فاركو مع البنك الأهلي اليوم الخميس إيجابيا بهدفين لكل منهما في الجولة 13 من الدوري في ملعب الإسكندرية.

وتحدث نونو ألميدا عقب المباراة قائلا: "سعيد للغاية بأداء اللاعبين وبالتنظيم داخل الملعب خلال معظم أحداث المباراة، واللاعبون نفذوا خطتي خلال ثلاثة أيام".

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وواصل "بدأنا من اليمين واليسار وقمنا بالتنظيم داخل الملعب، لكن الشيء السيئ عدم تحقيق الفوز".

وأضاف "فترة التوقف الدولي ستكون جيدة لنا وستمنحنا الفرصة كي نقوم بمنح تعليمات فنية للاعبين وتنفيذ أفكارنا وخططنا".

وأتم "لم يحالفنا التوفيق في مباراة اليوم، وتحديدًا في الهدف الأول الذي سُجل في مرمانا، وكان من الممكن أن نقدم الأفضل".

ويحتل فاركو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

فاركو نونو ألميدا في الدوري البنك الأهلي
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