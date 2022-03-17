خالد جلال: قصر الفترة بين مباراتي فاركو وأسوان سبب المداورة.. والخطورة كانت لصالحنا

تحدث خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تعادل فريقه أمام فاركو بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال عقب المباراة:"اليوم كنا نواجه فريقا تكون بطريقة جيدة".

وأضاف "نادى فاركو يمتلك جهاز فني جديد على أعلى مستوى ويملك لاعبيه دوافع كبيرة لإثبات الذات".

وتابع "الفترة بين مباراة أسوان ومباراة اليوم كانت قصيرة وبالتالي حرصنا على المداورة بين اللاعبين".

وواصل جلال "الاستحواذ اليوم كان متبادلا وأكثرية الفرص الخطيرة كانت من نصيبنا، وآخرها فرصة أسامة فيصل".

وأوضح "كل تبديلاتي كانت هجومية وهدفي كان الحصول على النقاط الثلاث مثل باقي المباريات".

واختتم خالد جلال تصريحاته قائلا: "في النهاية كانت مباراة قوية وانتهت بنتيجة عادلة. سنركز على القادم قبل فترة التوقف. كل مباريات الدوري صعبة ولا يوجد فريق صغير".

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس بـ18 نقطة، يليه فاركو سابعا بـ17 نقطة.