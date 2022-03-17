خطأ صبحي يفسد ظهور ألميدا الأول.. البنك الأهلي يخطف التعادل أمام فاركو

حسم التعادل المبارة بين البنك الأهلي وفاركو في أولى مباريات نونو أليمدا المدير الفني الجديد للفريق الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ليرتفع رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز السادس بينما رفع فاركو رصيده إلى النقطة 17 في المركز السابع.

وسجل وليد علي فرج ومحمود حمادة لفريق فاركو بينما سجل ناصر منسي ومحمد هلال للبنك الأهلي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بإيقاع سريع كاد أن يسفر عن ركلة جزاء لأحمد شريف لاعب فاركو على حساب محمد الزنقلي حارس مرمى البنك الأهلي.

لكن تفنية الفيديو أوضحت تسلل على شكرى نجيب لاعب فاركو ليتم إلغاء احتساب ركلة الجزاء.

وألغي هدفا لصالح البنك الأهلي عند الدقيقة 38 بأقدام ناصر منسي الذي كان في وضعية تسلل قبل استلامه كرة هوائية من جانب أسامة إبراهيم.

الشوط الثاني بدأ مختلفا تماما، في الدقيقة 60 افتتح البنك الأهلي أهداف المباراة بعد هجمة مرتدة متقنة مقطوعة من سوكاري لاعب فاركو لتصل إلى لاعبي البنك الأهلي ومن ثم تمريرة من أسامة فيصل إلى ناصر منسي الذي سدد كرة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى.

وهدد لاعبو البنك الأهلي مرمى فاركو في أكثر من مرة لكن دون ترجمته إلى أهداف.







































وضاعف فاركو نتيجة المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق محمود حمادة بعد كرة عرضية من أحمد شريف من يمين منطقة الجزاء شتتها أسامة إبراهيم بشكل خاطيء داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمود حمادة الذي سدد كرة على الطائر بشكل رائع في الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد خروج خطأ من محمد صبحي حارس مرمى فاركو.

وسدد محمد هلال ركلة الجزاء على يسار محمد صبحي وتنطلق معها صافرة النهاية.

وبهذا الهدف رفع محمد هلال هداف الفريق رصيد إلى 5 أهداف في 13 مباراة من الدوري المصري.