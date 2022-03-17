تشكيل الدوري - أوفا وعيفية يقودان هجوم إيسترن كومباني.. وعودة لاشين لوسط طلائع الجيش

الخميس، 17 مارس 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - طلائع الجيش - مهند لاشين

يقود الثنائي أحمد أمين "أوفا" والتونسي فراس بن عيفية هجوم إيسترن كومباني في مواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري.

بينما يعود مهند لاشين لقيادة خط وسط طلائع الجيش بجوار عمرو السيسي.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني:

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حراسة المرمى: أحمد بوسكا

الدفاع: الحسيني طه – كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الموجود – محمد صالح

الوسط: محمود نعيم – أحمد متعب – بلال أيت مالك – عبد العزيز موسى

الهجوم: أحمد أمين "أوفا" – فراس بن عيفية

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف – مصطفى الزناري – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن "زولا"

الوسط: عمرو السيسي – عبد الرحمن "شيكا" – مهند لاشين

الهجوم: علي الزاهدي – فيكتوري – أحمد سمير

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 9 نقاط.

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