قائمة إنجلترا - أرنولد في الدفاع وكين يقود الهجوم.. وغياب راشفورد وسانشو

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة الفريق استعدادا لمباراتين وديتين في التوقف الدولي.

وتواجد هاري ماجواير ضمن خط الدفاع بينما يقود هاري كين يقود الهجوم.

وغاب عن القائمة كلا من جادون سانشو وماركوس راشفورد.

ويلعب منتخب إنجلترا مباراتين وديتين أمام كل من سويسرا يوم السبت 26 من شهر مارس الجاري، وكوت ديفوار يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: نك بوب - جوردان بيكفورد - أرون رامسديل

الدفاع: كونور كوادي - ترينت أليكسندر أرنولد - تيرون مينجز - ريس جيمس - لوك شاو - جون ستونز - هاري ماجواير - مارك جويهي - بن وايت

الوسط: جودي بيلينجيام - جوردان هيندرسون - كونور جالاجهير - ماسون ماونت - جيمس وارد بروس - ديكلان ريس

الهجوم: جاك جريليتش - هاري كين - بوكايو ساكا - سميث رو - رحيم سترلينج - تامي أبراهام

وكان منتخب إنجلترا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.