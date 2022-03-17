قائمة البرتغال - كريستيانو وبرونو وفيليكس.. سانتوس يستعين بالقوة الضاربة لتصفيات المونديال

الخميس، 17 مارس 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال قائمة الفريق لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

ويلتقي منتخب البرتغال مع تركيا يوم 24 مارس الجاري، وفي حال الفوز سيواجه إيطاليا الذي لديه مباراة مع مقدونيا الشمالية في اليوم ذاته.

وشهدت القائمة عودة جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد للقائمة وظهور مهاجم ميلان الشاب رافاييل لياو.

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وجاءت قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز (أولمبيك ليون الفرنسي) – ديوجو كوستا (بورتو) – روي باتريشيو (روما الإيطالي).

الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) –سيدريك سواريش (أرسنال الإنجليزي) – بيبي (بورتو) – نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)- جوسي فونتي (ليل الفرنسي) – جونكلو إناشيو (سبورتيج لشبونة).

الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)– أوتافيو مونتيرو (بورتو البرتغالي) - روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – جواو ماريو (بنفيكا) – جواو موتينيو (ولفرهامبتون) – ماتيوس نونيز (لشبونة البرتغالي) – ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – أندري سيلفا (ريد بول لايبزج الألماني) – كريسيتيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جونكلو جيديش (فالنسيا الإسباني) – جواو فيليكس (أتليتكو مدريد) – رافاييل لياو (ميلان).

ويتنافس 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على المقاعد الثلاثة المتبقية لقارة أوروبا في نهائيات المونديال، وذلك في ثلاثة مسارات.

وتضم قائمة المتنافسين في الملحق الأوروبي، المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في التصفيات الأوروبية إلى جانب منتخبي النمسا والتشيك أفضل متصدري المجموعات في دوري أمم أوروبا.

وضم التصنيف الأول منتخبات البرتغال واسكتلندا وإيطاليا والسويد وويلز، وهي المنتخبات التي تحتضن مباريات الدور قبل النهائي على أرضها. بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات تركيا وبولندا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا والنمسا والتشيك.

وكانت روسيا صاحبة التصنيف الأول تستعد للمشاركة في التصفيات لكن استبعدت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

البرتغال كأس العالم تركيا إيطاليا
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