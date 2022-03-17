قائمة فرنسا - بنزيمة ومبابي والقوة الضاربة استعدادا لوديتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا المكونة من 23 لاعبا استعدادا لمباراتين وديتين خلال التوقف الدولي.

ويلعب منتخب فرنسا مباراتين وديتين الأولى أمام كوت ديفوار مساء الجمعة 25 مارس الجاري قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

وكان منتخب فرنسا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وشهدت القائمة تواجد كريم بنزيمة وكيليان مبابي ثنائي الهجوم.

وجاءت قائمة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي) – مايك ماينيان (ميلان الإيطالي) – ألفونس أريولا (وست هام)

الدفاع: لوكاس دينييه (إيفرتون الإنجليزي) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ) – ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – بيرنسيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) – جول كوندي (إشبيلية الإسباني) – بنيامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – جوناثان كلوس (لينس) – رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الوسط: ماتيو جيندوزي (أولمبيك مارسيليا) – نجولو كانتي (تشيلسي) - بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أورلين توشواميني (موناكو).

الهجوم: وسام بن يدر (موناكو) – كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) – موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – كينسلي كومان (بايرن ميونيخ) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - كريستوفر نكونكو (لايبزيج).