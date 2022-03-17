تشكيل الدوري - منسي يقود هجوم البنك الأهلي أمام فاركو.. وهلال على دكة البدلاء

أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على فاركو ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

ويقود ناصر منسي هجوم البنك الأهلي أمام فاركو، بينما يجلس محمد هلال وفادي فريد على دكة البدلاء.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 16 نقطة بينما البنك الأهلي يحل سادسا بـ 17 نقطة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد - محمد حامد - إسحاق يعقوبو - محمد بسيوني

الهجوم: ناصر منسي

مقاعد البدلاء: أحمد صبحي - محمد لعبة - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - محمد هلال - فادي فريد - موسى دياوارا -أسامة فيصل - معروف يوسف