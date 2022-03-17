إيفرا: أليجري يقدم المعجزات بما يملك في يوفنتوس.. ولا يوجد جودة في الوسط خاصة أرثر

يرى باتريس إيفرا نجم يوفنتوس السابق أن ماكس أليجري المدير الفني يقدم المعجزات مع الفريق حاليا بسبب عدم وجود جودة بين اللاعبين.

وخص إيفرا أرثر ميلو لاعب الوسط في حديثه عن عدم وجود جودة في خط وسط يوفنتوس حاليا.

وكان يوفنتوس قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بعد الخسارة على ملعبه من فياريال بثلاثة أهداف دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال إيفرا خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة أمازون إيطاليا: "أنا محبط للغاية بما قدمه يوفنتوس أمام فياريال".

وشدد "أليجري يقدم المعجزات بما لديه في الفريق حاليا، لأنه لا توجد جودة".

وأوضح إيفرا "لا توجد جودة في الفريق خاصة في خط الوسط، خلال تواجدي كان هناك كلاوديو ماركيزيو وأرتور فيدال وأندريا بيرلو".

وتابع "الآن يوجد أرثر، لا أعتقد أنه صنع تمريرة واحدة في المباراة أمام فياريال".

واختتم تصريحاته "هذا هو الفارق بين الفريق سابقا وحاليا، أرثر لم يصنع الفارق".

ونال أرثر ميلو انتقادا من المحللين الرياضيين في إيطاليا أبرزهم فابيو كابيللو في قناة سكاي سبورت بعد أن وصفه بلاعب الرجبي لأنه لا يمرر إلى الأمام.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة من 29 مباراة وبفارق 7 نقاط عن الصدارة.