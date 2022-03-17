ديلي ميل: توخيل في الصورة.. 5 مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

الخميس، 17 مارس 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

تستمر إدارة مانشستر يونايتد في مساعيها للبحث عن مدير فني جديد خلفا لرالف رانجنيك لإعادة الفريق على طريق الأمجاد.

وكشفت "ديلي ميل" عن أبرز 5 مرشحين لتولي منصب القيادة الفنية للشياطين الحمر، وكان من ضمنهم توماس توخيل المدير الفني الحالي لنادي تشيلسي.

وانضم توخيل إلى القائمة بعد أن أصبح تشيلسي مهددا بخسارته في ظل العقوبات التي يواجهها النادي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

أخبار متعلقة
مانشستر يونايتد يفتح تحقيقا بعد الهجوم على سيميوني بالزجاجات دي خيا: موسم آخر بلا ألقاب؟ يونايتد أكبر من أن يكون في هذا الوضع حافلة سيميوني لا تتعطل.. أتليتكو يقتل يونايتد ويطير لربع نهائي أبطال أوروبا سكولز غاضبا: كيف تم اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟

وتشهد القائمة الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام، الذي تشير بعض التقارير إلى كونه المرشح المفضل داخل مسرح الأحلام، إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

كما يتواجد الثنائي الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، وجولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، ضمن قائمة الخيارات المتاحة لإدارة النادي الإنجليزي

وضع غير مستقر

وشهد الموسم الحالي تعيين 3 مدربين لمانشستر يونايتد، إذ بدأ الفريق موسمه تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير، قبل أن يتعرض للإقالة ويتولى مساعده مايكل كاريك المهمة مؤقتا بدلا منه.

ليأتي خلفه رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم لحين الاستقرار على مدير فني جديد.

ولم ينجح رانجنيك في إنقاذ موسم الشياطين الحمر، بعدما ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا على يد ميدلسبروه، قبل أن يتعرض للإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

بينما يحتاج لمعجزة إلهية لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

مانشستر يونايتد تشيلسي توماس توخيل رالف رانجنيك
نرشح لكم
إيمري بعد سحق يوفنتوس: أعشق الدوري الأوروبي لكن الآن استمتع بدوري الأبطال كوادرادو: يوفنتوس حاول تنفيذ ما طلبه المدير الفني أمام فياريال توخيل: أثبتنا أننا قادرون على الفوز رغم الصعوبات مواعيد مباريات الخميس 17 مارس 2022 – مصطفى محمد ضد برشلونة.. ومواجهات قوية محلية وأوروبية كلوب عن إصابة صلاح: أخبرني أنه بحالة جيدة.. جعل كيران تيرني هادئا أليجري بعد توديع دوري الأبطال: هذه هي كرة القدم.. وعلينا قبول الهزيمة إنها قبيحة تعرف على المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة الفارق أصبح نقطة.. ليفربول يشعل صراع لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على أرسنال
أخر الأخبار
ديلي ميل: توخيل في الصورة.. 5 مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد 15 دقيقة | أوروبا
قائمة تونس – معلول والمثلوثي والجزيري يقودون نسور قرطاج ضد مالي 21 دقيقة | تصفيات كأس العالم
قائمة المغرب - الزلزولي والحدادي في الهجوم استعدادا لـ الكونغو الديمقراطية 52 دقيقة | تصفيات كأس العالم
إيمري بعد سحق يوفنتوس: أعشق الدوري الأوروبي لكن الآن استمتع بدوري الأبطال ساعة | أوروبا
كوادرادو: يوفنتوس حاول تنفيذ ما طلبه المدير الفني أمام فياريال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قبل مواجهة مصر.. إصابة الحارس الثاني لـ السنغال 2 ساعة | حلم المونديال
ختام منافسات بطولة FIP Star الدولية لـ البادل في مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
توخيل: أثبتنا أننا قادرون على الفوز رغم الصعوبات 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة