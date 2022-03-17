ديلي ميل: توخيل في الصورة.. 5 مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

تستمر إدارة مانشستر يونايتد في مساعيها للبحث عن مدير فني جديد خلفا لرالف رانجنيك لإعادة الفريق على طريق الأمجاد.

وكشفت "ديلي ميل" عن أبرز 5 مرشحين لتولي منصب القيادة الفنية للشياطين الحمر، وكان من ضمنهم توماس توخيل المدير الفني الحالي لنادي تشيلسي.

وانضم توخيل إلى القائمة بعد أن أصبح تشيلسي مهددا بخسارته في ظل العقوبات التي يواجهها النادي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتشهد القائمة الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام، الذي تشير بعض التقارير إلى كونه المرشح المفضل داخل مسرح الأحلام، إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

كما يتواجد الثنائي الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، وجولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، ضمن قائمة الخيارات المتاحة لإدارة النادي الإنجليزي

وضع غير مستقر

وشهد الموسم الحالي تعيين 3 مدربين لمانشستر يونايتد، إذ بدأ الفريق موسمه تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير، قبل أن يتعرض للإقالة ويتولى مساعده مايكل كاريك المهمة مؤقتا بدلا منه.

ليأتي خلفه رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم لحين الاستقرار على مدير فني جديد.

ولم ينجح رانجنيك في إنقاذ موسم الشياطين الحمر، بعدما ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا على يد ميدلسبروه، قبل أن يتعرض للإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

بينما يحتاج لمعجزة إلهية لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

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