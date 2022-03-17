قائمة تونس – معلول والمثلوثي والجزيري يقودون نسور قرطاج ضد مالي

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن قائمة نسور قرطاج لمواجهة مالي في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022.

ويظهر ثلاثي الدوري المصري، علي معلول ظهير الأهلي الأيسر، وحمزة المثلوثي ظهير الزمالك الأيمن، وسيف الجزيري مهاجم الأبيض، ضمن القائمة، التي شهدت عودة طه ياسين الخنيسي مهاجم الكويت الكويتي، ومرتضى بن وناس جناح قاسم باشا التركي، وتواجد 28 لاعبا.

وكذلك شهدت القائمة وجوه تونسية معتادة مثل فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري والزمالك السابق، ويوسف المساكني ووهبي الخزري ونعيم السليتي، ومعهم حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الشاب.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: بشير بن سعيد (اتحاد المنستير) – أيمن دهمان (الصفاقسي) – علي الجمل (النجم الساحلي) – معز حسن (الإفريقي)

الدفاع: ديلان برون (ميتز الفرنسي) – أسامة الحدادي (مالاتياسبور التركي) – بلال العيفة (أبها السعودي) – منتصر الطالبي (روبين كازان الروسي) – نادر غندري (الإفريقي) – محمد دراجر (لوزيرن السويسري) – حمزة المثلوثي (الزمالك) – علي عبدي (كان الفرنسي) – علي معلول (الأهلي)

وسط الملعب: إلياس السخيري (كولن الألماني) – فرجاني ساسي (الدحيل القطري) – غيلان الشعلالي (الترجي) – عيسى العيدوني (فيرنكافروس المجري) – محمد علي بن رمضان (الترجي) – أنيس سليمان (بروندبي الدنماركي) – حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – يوسف المساكني (العربي القطري) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي) – نعيم سليتي (الاتفاق السعودي) – مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) – سعد بقير (أبها السعودي)

الهجوم: سيف الجزيري (الزمالك) – عصام جبالي (أودينسي بولدكلوب الدنماركي) – طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)