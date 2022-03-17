قائمة المغرب - الزلزولي والحدادي في الهجوم استعدادا لـ الكونغو الديمقراطية

الخميس، 17 مارس 2022 - 12:35

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب اليوم الخميس قائمة أسود أطلس استعدادا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية بقيادة هيكتور كوبر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وغاب حكيم زياش جناح تشيلسي الذي اعتذر عن الحضور بسبب خلافاته المستمرة مع الجهاز الفني.

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بينما تواجد عبد الصمد الزلزولي في قائمة المغرب لأول مرة بعدما فشل في الحضور وقت منافسات كأس أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد التكناوتي (الوداد) – منير المحمدي ( هاتاي سبور).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - سفيان علاكوش (لوزان) – أدم ماسينا (واتفورد) - جواد ياميق (بلد الوليد) – سفيان شاكلا (لوفين) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – نايف أكرد (ستاد رين) - يحيى عطيات الله (الوداد) - سامي مماي (فيرينكفاروسي)

الوسط: فيصل فجر (سيفا سبور) – سفيان آمرابط (فيورنتينا) – إلياس شعير (كوينز بارك رينجرز) – عمران لوزا (واتفورد) – سليم املاح (ستاندر لييج) - عز الدين أوناحي (أنجيه) - يحيى جبران (الوداد).

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (برشلونة) - منير الحدادي (إشبيلية) – سفيان بوفال (آنجيه) - ريان ماي (فيرينتسفاروشي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – أيوب الكعبي (مالاطيا سبور) - طارق تسودالي (جينت).

ويحل منتخب المغرب ضيفا على الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة 25 من مارس الجاري على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

تصفيات كأس العالم المغرب حكيمي الزلزولي
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