إيمري بعد سحق يوفنتوس: أعشق الدوري الأوروبي لكن الآن استمتع بدوري الأبطال

عبّر أوناي إيمري المدير الفني لنادي فياريال عن سعادته بعد التأهل على حساب يوفنتوس في واحدة من إحدى مفاجآت دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز فياريال على يوفنتوس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء في مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا بتورينو.

وقال أوناي إيمري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا أعشق الدوري الأوروبي لكن الآن أريد الاستمتاع بدوري أبطال أوروبا، جميع خبرات السابقة ساعدتني، فخر لي أن أتفوق على أحد المرشحين للفوز بالبطولة".

وأضاف "تسير المباريات في اتجاهات مختلفة، وكنا نعلم أننا سنحتاج إلى حارسنا ليلعب جيدًا ثم ننتظر لحظتنا، لقد بدوا أكثر خطورة في الشوط الأول، ثم أصبح الوضع أكثر خطورة بعد الاستراحة".

وتابع إيمري "في الشوط الثاني كان لديهم استحواذ، ولكن توازن في الفرص وهناك كانت لدينا فرصنا للتسجيل، كنت أتوقع مباراة طويلة وهكذا كان الأمر، ومن هناك جاء النصر".

وبشأن تواجد 3 فرق إسبانية في ربع نهائي الأبطال (ريال مدريد وفياريال وأتليتكو مدريد)، علّق المدرب: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نتمكن من الدفاع عن الكرة الإسبانية من لحظة الصعوبة، ونريد أن نحظى بمكاننا ومساحتنا، شخصيا، إنه أيضًا بالنسبة لي لكسر حاجز الجولة الثانية الذي قاومني دائمًا".

وأتم إيمري تصريحاته "المنافس المفضل؟ أيا كان الخصم الذي سنواجهه، دور الربع النهائي فرصة عظيمة ضد منافسين صعبين كما كان اليوم".

وأسدل الستار عن دور الـ16 من المسابقة مع تأهل أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وبنفيكا بايرن ميونخ وفياريال.

وستقام مباريات الذهاب لربع النهائي يومي الخامس والسادس من شهر أبريل المقبل، أما الإياب فسيقام في الـ12 والـ13 من الشهر ذاته.

على أن تقام القرعة يوم الجمعة في الـ19 من شهر مارس الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وسيحتضن ملعب ستاد دو فرانس نهائي دوري أبطال أووربا بعد سحب التنظيم من ملعب سانت بطرسبرج في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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