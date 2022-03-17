ختام منافسات بطولة FIP Star الدولية لـ البادل في مصر

الخميس، 17 مارس 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

بطولة FIP Star البادل تنس

اختتمت منافسات بطولة FIP Star الدولية للبادل تنس في مصر والتي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي.

وأقيمت البطولة على ملاعب o-west بمدينة 6 أكتوبر وبتنظيم من شركة I-Events ضمن بطولات الاتحاد الدولي للعبة.

وحصل على لقب البطولة الثنائي الإسباني راؤول ماركوس وخافيير جارسيا بعد الفوز 2-0 على الثنائي خوان جونزاليس وخافيير جونزاليس.

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وكان قد حضر المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة كل من أشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد الغتوري رئيس اتحاد البادل تنس المصري تحت الإنشاء، وسامي سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، وطارق كامل المدير التنفيذي لمدينة "O-WEST".

اقترب اتحاد البادل تنس المصري من الإنشاء بشكل رسمي في الوقت الحالي.

وشدد أحمد غتوري رئيس اتحاد البادل تنس المصري على أن الاتحاد في طريقه للإنشاء بشكل رسمي في الوقت الحالي.

وانطلقت بطولة FIP Star الدولية للبادل تنس يوم 11 مارس الجاري.

وتنافس في البطولة 52 لاعب من 10 دول حول العالم، منهم 12 لاعب مصري، وتبلغ قيمة جوائز تلك البطولة 13,500 يورو.

البادل تنس
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