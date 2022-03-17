اسكواش - نور الشربيني تدافع عن لقب بلاك بول أمام نوران جوهر في النهائي
الخميس، 17 مارس 2022 - 10:48
كتب : FilGoal
تدافع نور الشربيني عن لقبها ببطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش أمام زميلتها نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة.
وتقام المباراة النهائية في الثامنة من مساء اليوم الخميس في نادي بلاك بول في مصر.
وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب أخر نسختين من البطولة.
وتأهلت نور الشربيني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل في 33 دقيقة.
أما نوران جوهر فتغلبت على النيوزلاندية جويل كينج بعد الفوز عليها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ساعة كاملة.
وضمنت نوران جوهر الصعود إلى قمة التصنيف العالمي بداية من شهر أبريل المقبل.
ويأتي ذلك بعد سيطرة نور الشربيني على الصدارة لمدة 17 شهرا على التوالي.
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