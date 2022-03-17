حمد إبراهيم: استمرار الضغط على اللاعبين لن يحسن النتائج.. والفوز أمام الاتحاد خطوة أولى

الخميس، 17 مارس 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الإسماعيلي بالفوز على الاتحاد السكندري

يرى حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن استمرار الضغط على اللاعبين أكثر من اللازم لن يؤدي لنتائج أفضل.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول في مسابقة الدوري بعد التغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر.

وقال حمد إبراهيم عبر إذاعة أون سبورت: "بالتأكيد كانت هناك ضغوطات ليست قبل مباراة الاتحاد الأخيرة فقط ولكن منذ تولي المسؤولية بسبب المقارنة مع بداية إيهاب جلال التي حققنا فيها الفوز في أول خمس مباريات".

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وأوضاف "الأمور تحسنت بشكل كبير جدا داخل الفريق بغض النظر عن النتائج".

وشدد المدير الفني للإسماعيلي "إذا استمر الضغط على اللاعبين أكثر من اللازم فالنتائج لن تتغير للأفضل".

وكشف حمد إبراهيم "بالطبع حزنت مما أثير قبل مباراة الاتحاد عن احتمالية رحيلي، ولكنها تظل أمور تحدث في كرة القدم ويجب ألا أترك تفكيري لها".

وأبدى اندهاشه قائلا: "عندما يسمع لاعب كرة القدم أن المدير الفني سيرحل كيف سينفذ تعليماته، ولكن في الحقيقة اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية".

وبالحديث عن الانتصار الأول قال حمد: "الفوز على الاتحاد بداية مهمة جدا، تقدمنا في النتيجة وحتى بعد التعادل لم نتأثر وعدنا وكل ذلك أمور إيجابية".

وتابع المدير الفني للإسماعيلي "انتهت مباراة الاتحاد وحصدنا الثلاث نقاط ولكن الأصعب الفترة المقبلة التي نسعى لتحقيق نتائج إيجابية".

واختتم تصريحاته "لدينا 27 يوم قبل مباراة الدوري المقبلة، منحت اللاعبون ثلاثة أيام راحة وبعد ذلك سيكون هناك مباريات ودية خلال تلك الفترة".

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة وبفارق 3 نقاط عن المراكز البعيدة عن ثلاثي الهبوط.

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