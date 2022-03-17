مواعيد مباريات الخميس 17 مارس 2022 – مصطفى محمد ضد برشلونة.. ومواجهات قوية محلية وأوروبية

الخميس، 17 مارس 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد أمام برشلونة في الدوري الأوروبي

يستضيف جالاتاسراي التركي، بقيادة مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، برشلونة، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

ويقام اللقاء في تركيا في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، بعد التعادل السلبي الذي حكم لقاء الذهاب في كامب نو.

وتذاع المباراة عبر قناة bein sports premium 1 hd.

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ويشهد اليوم كذلك لقاءات قوية في الدوري المصري، بين فاركو والبنك الأهلي في الثالثة ظهرا، وإيسترن كومباني وطلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء.

ويشهد اليوم كذلك بقية مباريات ثمن نهائي الدوري الأوروبي التي يمكنك التعرف على جميعها من هنا.

مواعيد مباريات الخميس 17 مارس 2022
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