كرة طائرة - تونس تستضيف بطولة إفريقيا للأندية للرجال.. وموعد التقديم النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن إسناد مهمة تنظيم بطولة إفريقيا للأندية للرجال لدولة تونس.

وتقام النسخة المقبلة من منافسات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 7 إلى 17 من شهر مايو المقبل.

وكشف الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على أن الموعد النهائي لاستقبال تقديم الأندية المشاركة هو 31 من شهر مارس الجاري.

وأشار بيان الاتحاد الإفريقي إلى أن كل دولة يمكنها المشاركة بثلاثة فرق كحد أقصى.

أما الدولة التي يشارك منها حامل لقب البطولة فبإمكانها المشاركة بأربعة فرق.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في تونس وانتهت بحصد الترجي للقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ويعتبر الأهلي المصري هو البطل التاريخي للبطولة بحصد 14 لقبا أخرهم عام 2019 في القاهرة.

ولم يشارك فريق الأهلي في النسخة الماضية بعد اعتذاره عن المشاركة.