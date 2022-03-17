أليجري بعد توديع دوري الأبطال: هذه هي كرة القدم.. وعلينا قبول الهزيمة إنها قبيحة

الخميس، 17 مارس 2022 - 00:40

كتب : FilGoal

ماسميليانو أليجري

أوضح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن على فريقه قبول الهزيمة وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وسقط يوفنتوس في فخ دور الـ 16 للموسم الثالث على التوالي أوروبيا، بالخسارة من فياريال الإسباني بنتيجة 3-0 على أرضه.

وقال أليجري عقب الخسارة: "قد ألعب المباراة بنفس الطريقة، اللاعبون لعبوا بشكل جيد لمدة 65 دقيقة، وفي وقت معين فياريال وضعنا في حالة دفاعية وفقط خطأ تسبب في كسر الصمت".

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وأضاف عبر قناة أمازون برايم "علينا قبول الهزيمة، إنها قبيحة، لكن لا أستطيع التذمر من اللاعبين لأنهم لعبوا بشكل جيد".

وأردف "لم أكن غاضبا من أي شخص، هنأت إيمري، إنها واحدة من المباريات المعتادة، علينا تخطيها، الجدل لن يساعد".

وتابع "هذه هي كرة القدم، أحيانا تسير الأمور في صالحك وأحيانا ضدك، عليك قبول ذلك".

وواصل "حاولنا تمرير الكرات، فياريال دافع بـ 9 لاعبين خلف الكرة ولم يحاولوا للعب هجمة مرتدة واحدة".

وأتم "حظينا بفرصنا في الشوط الأول، كانوا يأملون الوصول لأشواط إضافية أو خطف هدفا من خطا، كنا سُذج في ركلة الجزاء والتي قلبت الأوضاع رأسا على عقب، ثم استقبلنا هدفين أخرين وفقدنا السيطرة على المباراة".

وفاز فياريال بثلاثية دون رد على يوفنتوس في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليتأهل إلى ربع النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما في إسبانيا بالتعادل 1-1.

واستمرت لعنة تورينو على يوفنتوس الذي ودع البطولة على ملعبه 4 مرات متتالية.

كذلك ودع يوفنتوس البطولة 3 مرات متتالية من دور الـ16 على ملعبه ووسط جماهيره.

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