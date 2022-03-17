تعرف على المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

انتهى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رسميا وأسفر عن تأهل ثمانية فرق إلى ربع النهائي.

فمن هم تلك الفرق ومتى تقام القرعة وما هي القناة الناقلة لها؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي كالتالي:

ليفربول

ريال مدريد

أتليتكو مدريد

تشيلسي

مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

بنفيكا

فياريال

وستقام مباريات الذهاب لربع النهائي يومي الخامس والسادس من شهر أبريل المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام في الـ12 والـ13 من الشهر ذاته.

وتقام القرعة يوم الجمعة في الـ19 من شهر مارس الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وسوف تنطلق القرعة في تمام الواحدة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".

يذكر أن نهائي النسخة الجارية سيقام في باريس في ملعب ستاد دو فرانس بعد سحب التنظيم من ملعب سانت بطرسبرج في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.