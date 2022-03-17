سويلم: درع جديد لـ الدوري.. وجوائز لـ الأفضل بنهاية الموسم

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أن الرابطة قد اتخذت قرارا بتغيير درع الدوري للموسم الحالي.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "سنعقد مسابقة لاختيار تصميم جديد لدرع الدوري هذا الموسم".

وأضاف "العديد الشركات المتخصصة في هذا المجال ستجري دراسة لاختيار الشكل الأفضل للدرع الذي سيصنع في إنجلترا".

وأوضح سويلم: "الرابطة نجحت في تكوين كيان يستمر لفترة طويلة، خاصة وأنها المنوط بها إدارة الكرة في مصر، أسوة بالبطولات الكبرى بالعالم".

وأشار سويلم إلى أن الرابطة اتخذت قرارا باختيار مقر اتحاد الكرة كمقر لها بعد أن تم التنسيق بين الطرفين، كما كشف عن وجود جوائز لأفضل لاعب وأفضل حارس بنهاية الموسم.

ونفى ما تردد بشأن تشفير الدوري، حيث قال "من الصعب تشفير الدوري المصري فلم تطرح على الرابطة هذه الفكرة".