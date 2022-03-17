سويلم: درع جديد لـ الدوري.. وجوائز لـ الأفضل بنهاية الموسم
الخميس، 17 مارس 2022 - 00:13
كتب : FilGoal
كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أن الرابطة قد اتخذت قرارا بتغيير درع الدوري للموسم الحالي.
وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "سنعقد مسابقة لاختيار تصميم جديد لدرع الدوري هذا الموسم".
وأضاف "العديد الشركات المتخصصة في هذا المجال ستجري دراسة لاختيار الشكل الأفضل للدرع الذي سيصنع في إنجلترا".
وأوضح سويلم: "الرابطة نجحت في تكوين كيان يستمر لفترة طويلة، خاصة وأنها المنوط بها إدارة الكرة في مصر، أسوة بالبطولات الكبرى بالعالم".
وأشار سويلم إلى أن الرابطة اتخذت قرارا باختيار مقر اتحاد الكرة كمقر لها بعد أن تم التنسيق بين الطرفين، كما كشف عن وجود جوائز لأفضل لاعب وأفضل حارس بنهاية الموسم.
ونفى ما تردد بشأن تشفير الدوري، حيث قال "من الصعب تشفير الدوري المصري فلم تطرح على الرابطة هذه الفكرة".
نرشح لكم
الاتحاد السكندري: اجتماع عاجل مع حسام حسن "العلاقة وصلت لطريق مسدود".. ماذا يحدث في الاتحاد السكندري بعد الخسارة من الإسماعيلي المصري لـ في الجول: خصم 10% من عقود اللاعبين الذين لم يشاركوا في المران التعادل السلبي الـ 11 في الدوري يحكم مواجهة إنبي وسيراميكا كليوباترا الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح طبيب الإسماعيلي يكشف تشخيص إصابة دونجا ضد الاتحاد حمد إبراهيم: قرار رحيلي من الإسماعيلي ليس بيدي ومرتبط بنتائج الفريق انتهت في المصري – إنبي (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. تعادل سلبي جديد