لعنة تورينو مستمرة.. فياريال يضرب يوفنتوس بثلاثية ويطيح من دوري الأبطال

الخميس، 17 مارس 2022 - 00:04

كتب : عمرو عبد المنعم

فياريال ويوفنتوس

ودع يوفنتوس الإيطالي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي من دور الـ16 على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما خسر أمام فياريال الإسباني.

وفاز فياريال بثلاثية دون رد على يوفنتوس في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليتأهل إلى ربع النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما في إسبانيا بالتعادل 1-1.

واستمرت لعنة تورينو على يوفنتوس الذي ودع البطولة على ملعبه 4 مرات متتالية.

أخبار متعلقة
توتنام يداوي جرح رونالدو بالفوز على برايتون عاد هالاند فتقلص الفارق مع بايرن ميونيخ.. دورتموند يفوز على ماينز بصعوبة تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال

كذلك ودع يوفنتوس البطولة 3 مرات متتالية من دور الـ16 على ملعبه ووسط جماهيره.

Image

وغلب التعادل السلبي على المباراة التي اقتربت من النهاية وظن الجميع أنها ستذهب إلى الوقت الإضافي.

لكن فياريال كان له رأيا آخر في الوقت القاتل.

فنجح الفريق الإسباني في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها النجم جيرارد مورينيو في الدقيقة 78، بعدما حصل عليها فرانسيس كوكلين بعد عرقلة دانييلي روجاني.

وأضاف باو توريس الهدف الثاني في الدقيقة 85 بضربة رأسية، وهو الهدف الأول له في دوري أبطال أوروبا بشكل عام.

وفي الدقيقة 90 حصل فياريال على ركلة جزاء ثانية بعدما لمست الكرة يد ماتياس دي ليخت.

ليتقدم أرنوت جروينفيلد ويسدد الكرة ويسجل منها هدف فياريال الثالث.

ليكمل فياريال فرق دور الثمانية وهم ريال مدريد وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبنفيكا وبايرن ميونيخ.

يوفنتوس فياريال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أليجري بعد توديع دوري الأبطال: هذه هي كرة القدم.. وعلينا قبول الهزيمة إنها قبيحة تعرف على المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة "الحافلة السبعة راكب" تستمر في طريقها.. تشيلسي يعبر ليل ويطير لربع نهائي الأبطال انتهى دوري الأبطال – ليل (1) - (2) تشيلسي.. يوفنتوس (0) - (3) فياريال تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال تشكيل دوري الأبطال – هافيرتز وبوليسيتش يقودان هجوم تشيلسي.. وثلاثي هجومي لليل ﻿راعي تشيلسي السابق يطالب تشيلسي بإزالة اسمه في أقرب وقت ممكن مانشستر يونايتد يفتح تحقيقا بعد الهجوم على سيميوني بالزجاجات
أخر الأخبار
كلوب عن إصابة صلاح: أخبرني أنه بحالة جيدة.. جعل كيران تيرني هادئا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أليجري بعد توديع دوري الأبطال: هذه هي كرة القدم.. وعلينا قبول الهزيمة إنها قبيحة 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الفارق أصبح نقطة.. ليفربول يشعل صراع لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على أرسنال 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سويلم: درع جديد لـ الدوري.. وجوائز لـ الأفضل بنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
"الحافلة السبعة راكب" تستمر في طريقها.. تشيلسي يعبر ليل ويطير لربع نهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
لعنة تورينو مستمرة.. فياريال يضرب يوفنتوس بثلاثية ويطيح من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري: اجتماع عاجل مع حسام حسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة