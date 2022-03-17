لعنة تورينو مستمرة.. فياريال يضرب يوفنتوس بثلاثية ويطيح من دوري الأبطال

ودع يوفنتوس الإيطالي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي من دور الـ16 على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما خسر أمام فياريال الإسباني.

وفاز فياريال بثلاثية دون رد على يوفنتوس في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليتأهل إلى ربع النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما في إسبانيا بالتعادل 1-1.

واستمرت لعنة تورينو على يوفنتوس الذي ودع البطولة على ملعبه 4 مرات متتالية.

كذلك ودع يوفنتوس البطولة 3 مرات متتالية من دور الـ16 على ملعبه ووسط جماهيره.

وغلب التعادل السلبي على المباراة التي اقتربت من النهاية وظن الجميع أنها ستذهب إلى الوقت الإضافي.

لكن فياريال كان له رأيا آخر في الوقت القاتل.

فنجح الفريق الإسباني في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها النجم جيرارد مورينيو في الدقيقة 78، بعدما حصل عليها فرانسيس كوكلين بعد عرقلة دانييلي روجاني.

وأضاف باو توريس الهدف الثاني في الدقيقة 85 بضربة رأسية، وهو الهدف الأول له في دوري أبطال أوروبا بشكل عام.

وفي الدقيقة 90 حصل فياريال على ركلة جزاء ثانية بعدما لمست الكرة يد ماتياس دي ليخت.

ليتقدم أرنوت جروينفيلد ويسدد الكرة ويسجل منها هدف فياريال الثالث.

ليكمل فياريال فرق دور الثمانية وهم ريال مدريد وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبنفيكا وبايرن ميونيخ.