الاتحاد السكندري: اجتماع عاجل مع حسام حسن

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 23:39

كتب : هاني العوضي

حسام حسن - سموحة والاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن اجتماع عاجل مع حسام حسن المدير الفني للفريق، على خلفية "تدهور نتائج الفريق".

وقال النادي السكندري في خبر رسمي: “قررت لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد أحمد سلامة ومحمد البحيري عضوي مجلس الإدارة، عقد اجتماع طارئ وعاجل خلال الساعات القليلة القادمة بحضور حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة".

وأضاف زعيم الثغر: "يأتي الاجتماع لمناقشة تراجع وتدهور نتائج ومستوى الفريق".

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وأكمل "جاء قرار لجنة الكرة عقب هزيمة الفريق اليوم أمام النادي الإسماعيلي والأداء السيء والنتائج غير الجيدة في المباريات الأخيرة، مما أثر سلبا على مسيرة الفريق وفقدان العديد من النقاط التي كانت في المتناول".

وأتم "وذلك رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواء مالية أو إدارية، ولجنة الكرة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مُجددا وتحقيق آمال وطموحات جماهيره ومجلس إدارته".

وصلت العلاقة بين لاعبي الاتحاد السكندري وإدارة زعيم الثغر، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، لطريق مسدود في ظل سوء النتائج في الفترة الماضية.

ونجح الإسماعيلي بتحقيق فوزه الأول في الدوري المصري بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة.

ولم يفز الاتحاد السكندري في الدوري المصري خلال عام 2022، فآخر انتصار يرجع إلى 24 ديسمبر على حساب المصري، وتجمّد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز التاسع.

وعلم FilGoal.com، أن حسام حسن أبلغ لاعبي الاتحاد السكندري بعد مباراة الفريق ضد الإسماعيلي أنه لن يرحل عن الفريق.

ولكن، علم FilGoal.com أن إدارة الاتحاد السكندري في الوقت تنتظر حتى غدا الخميس، أو ربما لبعد ذلك في ظل توقف الدوري، لدراسة قرارها بشكل تام.

وتريد إدارة زعيم الثغر اتخاذ قرارها بهدوء، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

الاتحاد السكندري في الدوري حسام حسن
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