"العلاقة وصلت لطريق مسدود".. ماذا يحدث في الاتحاد السكندري بعد الخسارة من الإسماعيلي

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 23:27

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

وصلت العلاقة بين لاعبي الاتحاد السكندري وإدارة زعيم الثغر، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، لطريق مسدود في ظل سوء النتائج في الفترة الماضية.

ونجح الإسماعيلي بتحقيق فوزه الأول في الدوري المصري بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة.

ولم يفز الاتحاد السكندري في الدوري المصري خلال عام 2022، فآخر انتصار يرجع إلى 24 ديسمبر على حساب المصري، وتجمّد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز التاسع.

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وعلم FilGoal.com، أن حسام حسن أبلغ لاعبي الاتحاد السكندري بعد مباراة الفريق ضد الإسماعيلي أنه لن يرحل عن الفريق.

ولكن، علم FilGoal.com أن إدارة الاتحاد السكندري في الوقت تنتظر حتى غدا الخميس، أو ربما لبعد ذلك في ظل توقف الدوري، لدراسة قرارها بشكل تام.

وتريد إدارة زعيم الثغر اتخاذ قرارها بهدوء، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

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