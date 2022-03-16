عاد هالاند فتقلص الفارق مع بايرن ميونيخ.. دورتموند يفوز على ماينز بصعوبة

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

عاد إرلينج هالاند من الإصابة وعزز صفوف بوروسيا دورتموند فتقلص الفارق لـ 4 نقاط مع بايرن ميونيخ عقب مرور 26 جولة في الدوري الألماني.

الهداف النرويجي غاب منذ شهر فبراير بسبب الإصابة، عاد في الجولة الماضية ضد أرمينيا بيلفيلد وشارك كبديل ففاز دورتموند 1-0 وتكرر الأمر اليوم ضد ماينز وشارك كبديل فحقق الأصفر والأسود الفوز 1-0.

وفي كلا الجولتين خسر بايرن ميونيخ 4 نقاط بتعادلين بنتيجة 1-1 مع باير ليفركوزن وهوفنهايم.

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بعد فوز دورتموند أصبح الفارق 4 نقاط، برصيد 60 نقاط البافاري في الصدارة، وبرصيد 56 نقطة يحتل أسود الفيستيفاليا المركز الثاني.

هدف الفوز في لقاء اليوم جاء في الدقيقة 87 عن طريق البلجيكي أكسيل فيتسل الذي حول ركلة ثابتة نفذها الأمريكي جيوفاني رينا في الشباك.

وحافظ دورتموند على نظافة شباكه في النصف الثاني من الدوري الألماني في 4 مباريات كأكثر من أي فريق.

ولم يخسر دورتموند في آخر 5 مباريات بالدوري محققا 4 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتبق 8 جولات على نهاية الموسم، بينها مباراة مباشرة بين دورتموند وبايرن في الجولة 31 قبل 3 جولات على النهاية وقد تكون حاسمة في مصير اللقب.

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