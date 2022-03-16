المصري لـ في الجول: خصم 10% من عقود اللاعبين الذين لم يشاركوا في المران

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن قرار النادي البورسعيدي بخصم 10% من عقود كل اللاعبين، الذين لم يشاركوا في مران الفريق اليوم الأربعاء.

وقال عمار لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي تأخير لمستحقات اللاعبين سوى قسط شهر فبراير، وكل مكافآت الكونفدرالية مصروفة للاعبين باستثناء مكافأة الفوز على أوتوهو مؤخرا".

وأوضح "أما مكافآت الدوري، فمتأخر للاعبين مكافآت 3 مباريات، ولكنها موقوفة على أي حال لسوء النتائج محليا".

وشرح عمار "تم خصم 10% من عقود اللاعبين الذين لم يشاركوا في مران اليوم بالتنسيق مع الجهاز الفني ومع كل يوم من الغياب تزيد نسبة الخصم. اللاعبون تواصلوا مع الإدارة لحل المشكلة وسيشاركون في المران غدا الخميس".

ويحتل المصري المركز السابع في الدوري بـ 16 نقطة، ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية بـ 7 نقاط.