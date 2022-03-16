تذكرتي تعلن بدء الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال

أعلنت شركة تذكرتي عن بدء الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور النهائي لتصفيات كأس العالم.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال مساء الجمعة 25 مارس على استاد القاهرة في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكشفت تذكرتي عن طرح تذاكر المباراة على ثلاث دفعات وقد انتهت الدفعة الأولى منه بالفعل، قبل أن تعلن انطلاق الطرح الثاني.

وحددت شركة تذكرتي أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقرر له 29 من شهر مارس الجاري في السنغال.