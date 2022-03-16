التعادل السلبي الـ 13 في الدوري يحكم مواجهة إنبي وسيراميكا كليوباترا

حسم التعادل السلبي مواجهة إنبي وسيراميكا كليوباترا في الجولة 13 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

ولأول مرة يفشل إنبي في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، إذ فاز الفريق من قبل في المواجهات الثلاث بالدوري والكأس.

تعادل سلبي هو الثالث عشر الموسم الجاري في الدوري المصري.

نتيجة ارتفع بها رصيد إنبي لـ 15 نقطة في المركز التاسع، وارتقى سيراميكا كليوباترا 3 مراكز بعدما وصل للنقطة الـ 14 في المركز العاشر.

التعادل السلبي الـ 11 في الدوري الممتاز هذا الموسم. الفريق البترولي في المركز الـ9 برصيد 15 نقطة وسيراميكا كليوباترا في المركز الـ10 برصيد 14 نقطة#في_الدوري pic.twitter.com/hWBxGypQp6 — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2022

التشكيل

قاد النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي، ومن خلفه محمد شريف حتحوت ومصطفى شلبي.

وبدأ باسم مرسي في هجوم سيراميكا كليوباترا وجلس شادي حسين هداف الفريق على مقاعد البدلاء.

📋جون إيبوكا يقود تشكيل إنبي، وحتحوت وأحمد العجوز أساسيان. 📋شادي حسين على مقاعد البدلاء، وباسم مرسي ومحمد إبراهيم يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا#في_الدوري pic.twitter.com/8VUyb7X5bq — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2022

وصف المباراة

بدأ سيراميكا كليوباترا بكل قوة هجوميا، وفي الدقيقة 11 أهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وبعد 4 دقائق سدد باسم مرسي كرة أرضية قوية تصدى لها محمود جاد بسهولة.

وفي الدقيقة 36 ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله سيراميكا كليوباترا بداعي خروج الكرة خارج الملعب قبل تسجيل الهدف.

حاول إنبي مباغتة سيراميكا كليوباترا في نهاية الشوط الأول لكن دون خطورة على المرمى.

في الشوط الثاني سدد محمد شريف كرة على الطائر في الدقيقة 53 ارتدت من الدفاع.

وظهرت تقنية الفيديو مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لكنها رفضت احتساب ركلة جزاء لإنبي بعد التأكد من عدم وجود لمسة يد.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الحادي عشر في الدوري.