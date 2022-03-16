تشكيل الدوري الإنجليزي – صلاح والنني على دكة بدلاء ليفربول وأرسنال

يتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة أرسنال على ملعب الإمارات في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد خرج مصابا في لقاء برايتون عقب تسجيله هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

بينما يتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال.

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: كيران تيريني – بن وايت – جابريل ماجاليس – سيدريك سواريش

الوسط: جرانات تشاكا – توماس بارتي

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – جابريل مارتينيلي

الهجوم: ألكسندر لاكازيت

وجاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني – لويس دياز – ديوجو جوتا

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 66 نقطة والفوز يعني تقليص الفارق مع مانشستر سيتي لنقطة واحدة في صراع الصدارة.

بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.