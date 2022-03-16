الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح

يرى محسن عبد المسيح المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي، أن فريقه فاز بما هو أكثر من 3 نقاط ضد الاتحاد السكندري.

نجح الإسماعيلي بتحقيق فوزه الأول في الدوري المصري بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة.

وقال عبد المسيح لـ FilGoal.com: "الفريق كسب عودة الروح والإصرار على الفوز لدى اللاعبين".

وأوضح "لقاء الاتحاد، ومن قبله مواجهة بتروجت في كأس مصر، أثبت أن الفريق تسوده الروح والرغبة في تعويض ما فاته".

وأكمل "الفوز الأول في الدوري غال جدا. ولكن يسعدني عودة الروح لأنها تعكس أن القادم أفضل".

وشدد "فترة التوقف الحالية لابد من أن يتم الاستعداد من خلالها على أسس تضمن ابتعاد الفريق عن مناطق الخطورة".

فع الإسماعيلي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الأخير، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز التاسع.

وسجل محمد الشامي ومحمد عادل للإسماعيلي بينما سجل خالد الغندور للاتحاد السكندري.

وحقق الإسماعيلي أول فوز له هذا الموسم في الدوري المصري بقيادة حمد إبراهيم بعد 7 هزائم و5 تعادلات.

ولم يفز الاتحاد السكندري في الدوري المصري خلال عام 2022، فآخر انتصار يرجع إلى 24 ديسمبر على حساب المصري.