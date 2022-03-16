تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

يقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش وألفارو موراتا هجوم يوفنتوس في مواجهة فياريال في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

فيما يبدأ الهولندي أرناوت دانجوما هجوم فياريال الإسباني مثلما لعب ذهابا.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب لا سيراميكا بالتعادل 1-1.

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وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – ماتيس دي ليخت – دانييلي روجاني – دانيلو

الوسط: أدريان رابيو - أرتور – مانويل لوكاتيلي – خوان كوادرادو

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – ألفارو موراتا

وجاء تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: جيرنيمو رولي

الدفاع: بيرفيس إستوبينيان - باو توريس – راؤول ألبيول – سيرج أورييه

الوسط: مانو تريجاروس - إيتيان كابويه – جيوفاني لو سيلسو – داني باريخو – يريمي بينو

الهجوم: أرناوت دانجوما

ومن أجل حسم التأهل لابد أن يحقق أي فريق الفوز بأي نتيجة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل وإلغاء قاعدة الهدف خارض الأرض.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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