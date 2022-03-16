تشكيل دوري الأبطال – هافيرتز وبوليسيتش يقودان هجوم تشيلسي.. وثلاثي هجومي لليل

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ليل الفرنسي اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي فاز ذهابا في ستامفورد بريدج بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أندرياس كريستنسين- تياجو سيلفا- أنطونيو روديجير

في الوسط: ماركوس ألونسو- نجولو كانتي- جورجينيو- ماتيو كوفاسيتش- سيزار أزبليكويتا

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- كاي هافيرتز

أما تشكيل ليل فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: ليو جارديم

في الدفاع: جوزيه فونتي- سفين بوتمان- تياجو دجالو

في الوسط: زيكي شيليك- تشيكا- جابرييل جودمنسون- بنجامين أندري

في الهجوم: جوناثان ديفيد- بوراك يلماز- جوناثان بامبا