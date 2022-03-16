طبيب الإسماعيلي يكشف تشخيص إصابة دونجا ضد الاتحاد
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 20:55
كتب : ياسر الشريف
كشف مجدي الباز طبيب الإسماعيلي تشخيص الإصابة التي تعرض لها محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب خط وسط الفريق أمام الاتحاد السكندري.
وكان دونجا خرج من مباراة الفريق ضد الاتحاد التي أقيمت اليوم الأربعاء في الدقيقة 78.
وقال الباز إن دونجا يعاني من تمزق في العضلة الأمامية.
وأضاف "سيخضع دونجا لأشعة جديدة لتحديد البرنامج العلاجي ومدة غيابه عن الفريق".
وبسؤاله عن موقف عصام صبحي الظهير الأيمن فقد أجاب طبيب الإسماعيلي قائلا :"تعرض اللاعب لكدمة فى الضلوع والتى تستوجب الحصول على راحة قبل العودة للتدريبات الجماعية".
وكان الدراويش حققوا فوزهم الأول في الدوري بالفوز على الاتحاد بهدفين لهدف في الجولة 13 من المسابقة في ملعب برج العرب.
نرشح لكم
"العلاقة وصلت لطريق مسدود".. ماذا يحدث في الاتحاد السكندري بعد الخسارة من الإسماعيلي المصري لـ في الجول: خصم 10% من عقود اللاعبين الذين لم يشاركوا في المران التعادل السلبي الـ 11 في الدوري يحكم مواجهة إنبي وسيراميكا كليوباترا الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح حمد إبراهيم: قرار رحيلي من الإسماعيلي ليس بيدي ومرتبط بنتائج الفريق انتهت في المصري – إنبي (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. تعادل سلبي جديد أخيرا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري أمام الاتحاد ويُصعب موقف العميد تشكيل الدوري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. وشادي حسين على دكة سيراميكا كليوباترا