ماذا يحدث في غرفة عمليات منتخب مصر؟ كيروش لا يترك شيئا للصدفة وشبه استقرار على القائمة

اجتماعات ونقاشات لا تنتهي في مقر إقامة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في فندق ماريوت في حي الزمالك، في وجود جميع أفراد جهازه المعاون، ومحللي الأداء.

الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل حلم التأهل إلى كأس العالم 2022، قبل الإعلان الرسمي عن قائمة الفراعنة المنتظر يوم السبت المقبل، والمدرب البرتغالي يعمل على نفس النهج المعتاد منه والذي ظهر في كأس الأمم الإفريقية، وهو عدم ترك شيء للظروف.

علم FilGoal.com أن أحد الاجتماعات استمر لأكثر من 8 ساعات، حيث شرح مصدر بالمنتخب لـ FilGoal.com بأن "كيروش لا يترك شيئا للصدفة ووضع أكثر من تصور في حساباته سواء الإصابات أو اختلاف الأداء الفني، كل شيء يمكن أن يحدث، كيروش يدرسه".

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر مباريات المحترفين تحت المتابعة مثل مباريات الدوري، حيث طلب كيروش من محللي الأداء تقطيع بعض الفيديوهات الخاصة بالمحترفين، حتى يشرح مع بدء المعسكر بعض الأمور الفنية بالتحركات والمساندة للاعبين.

غرفة العمليات تعمل أيضا على التواصل المستمر مع المحترفين، حيث حدث تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد الفراعنة والذي نقل لهم بأنه في حالة جيدة، وأن الإصابة التي تعرض لها ضد برايتون لا تعوق وجوده مع المنتخب، نفس الأمر أكده محمود حسن "تريزيجيه" للجهاز الفني.

وكذلك، تواصل كيروش والجهاز مع أحمد حسن "كوكا" وأشادوا بمستواه وطالبوا باستمراره على نفس النهج، في ظل مناسبة طريقة كيروش للمهاجم المحترف في كونيا سبور التركي.

غرفة العمليات أيضا تواصلت عن طريق كيروش مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، للاطمئنان على لاعبي الفريق الدوليين أمثال محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومستوياتهم في المران.

ماذا يقلق الجهاز الفني؟

هناك استقرار داخل الجهاز على دخول محمد هاني ظهير الأهلي الأيمن لقائمة المنتخب في المباراتين المصيريتين، ولكن الجهاز ينتظر مشاركته ضد المريخ السوداني يوم الجمعة للتأكد من جاهزيته التامة للانضمام للقائمة.

وكذلك، هناك شبه استقرار حتى الآن على ضم 4 حراس للمعسكر، و19 لاعبا، ليصبح الإجمالي 23 لاعبا.

حتى الآن، هناك استقرار على نسبة كبيرة من تلك القائمة، مثل الحراس الأربعة محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمود جاد الذي سينضم في حال انضمام 4 حراس، وقد لا يتواجد حال الاستقرار على ضم 3 حراس فقط.

في الدفاع، عمر كمال موجود في مركز الظهير الأيمن وسيدعمه محمد هاني حال التأكد من جاهزيته، مع وجود محمد عبد المنعم ومحمود حمدي "الونش"، في وجود ثنائي من 3 لاعبين، علي جبر وأحمد سامي وياسر إبراهيم. مركز الظهير الأيسر لا يمثل مشكلة لكيروش، في ظل وجود أحمد فتوح وأيمن أشرف.

في وسط الملعب، لا يوجد مشكلة كبيرة لدى كيروش في ظل الاستقرار على حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني وإمام عاشور ومهند لاشين.

ولكن، لم يستقر كيروش وجهازه حتى الآن على كل الأجنحة والمهاجمين، حيث من المؤكد أن يتواجد كل من محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، وأحمد سيد "زيزو"، بينما تظل أسماء مثل إبراهيم عادل وأحمد رفعت مطروحة للانضمام.

وفي خط الهجوم، يوجد استقرار على ضم مصطفى محمد وأحمد حسن "كوكا"، فيما يظل اسم مروان حمدي مطروحا لدعمهما.